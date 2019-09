Actualidade

Uma manifestação no sábado contra mortes de grávidas que a população acredita estarem relacionadas com mau atendimento médico no Hospital Provincial de Lichinga, norte de Moçambique, acabou com detidos e dispersada pela polícia, com recurso a gás lacrimogéneo.

Em declarações à Lusa, o porta-voz do comando da Polícia da República de Moçambique (PRM) na província de Niassa, cuja capital é Lichinga, Alves Mathe, disse que a corporação deteve temporariamente alguns manifestantes e dispersou a marcha, porque a mesma era ilegal.

"A manifestação é um direito que está na nossa lei, mas deve ser feita mediante uma comunicação às autoridades e aquela de sábado não foi comunicada", declarou Alves Mathe.