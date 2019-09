Actualidade

A polícia da Indonésia proibiu no domingo as manifestações nas províncias de Papua e Papua Ocidental, no extremo leste do arquipélago, depois de mais de duas semanas de protestos exigindo independência da região.

As autoridades indonésias justificaram a proibição de manifestações por razões de "segurança e ordem pública", de forma a impedir a organização de "atos anarquistas", na sequência da detenção de vários manifestantes no domingo.

"Todos estão proibidos de participar em manifestações ou de transmitir publicamente a opiniões que possam levar a atos anarquistas, danos ou queima de instalações públicas", escreveu a Polícia de Papua na sua conta da rede social Twitter.