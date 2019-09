Actualidade

Os Serviços Meteorológicos e Geofísicos de Macau (SMG) baixaram hoje o alerta de tempestade (do sinal 3 para 1), agora que a depressão tropical se está a afastar do território.

As autoridades tinham içado o sinal 3 às 17:00 (10:00 em Lisboa) de domingo. Hoje, às 13:00 (07:00 em Lisboa), emitiu o sinal 1, que continuará em vigor durante o dia, quando a depressão tropical se encontrava a cerca de 580 quilómetros a sudoeste de Macau.

Espera-se "que outra área de baixa pressão possa desenvolver-se, progressivamente, sobre a parte central do Mar do Sul da China", pode ler-se na página da Internet do SMG.