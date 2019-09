Actualidade

A Ryanair garantiu hoje que todos os voos de e para os aeroportos do Reino Unido serão realizados durante a greve de pilotos que decorre até quarta-feira contra as condições laborais e salariais praticadas pela companhia.

"Não esperamos nenhuma perturbação na nossa programação devido à greve de pilotos nos dias 2, 3 e 4 de setembro", pode ler-se na nota da companhia aérea 'low-cost' (baixo custo) irlandesa na sua página da Internet.

Segundo a Ryanair, a operação no Reino Unido decorrerá com normalidade "graças ao esforço de 95%" dos pilotos do Reino Unido "que confirmaram que vão trabalhar", não aderindo à greve que teve início hoje.