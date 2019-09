Actualidade

O filme "Apenas um Gesto Ainda nos Separa do Caos", de Yuri Firmeza, conquistou o Prémio Aquisição Fundação EDP/Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT) do Fuso - Anual de Videoarte Internacional de Lisboa, anunciou hoje a organização.

Os vencedores da 11.ª edição do festival foram anunciados no domingo à noite, no Museu da Marioneta, em Lisboa, tendo sido também atribuída uma menção honrosa ao filme "Soul Blindness", de Margarida Paiva.

O júri do festival decidiu atribuir o Prémio Aquisição, no valor de 2.500 euros, a uma obra que reflete sobre a dimensão política e poética dos vulcões "pela sensibilidade e honestidade do filme, pela qualidade e pela atualidade do tema, assim como por representar, a seu modo, um certo experimentalismo inerente à vídeo arte".