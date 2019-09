Actualidade

Escavações arqueológicas realizadas no Castro do Jarmelo, no concelho da Guarda, revelaram aquela que poderá ser a estrutura de uma antiga igreja medieval, disse hoje à agência Lusa o arqueólogo Tiago Ramos.

Segundo o arqueólogo responsável pelas escavações, os trabalhos realizados este verão deram seguimento à intervenção efetuada no mesmo local, em 2018, com a colaboração de oito alunos da Universidade de Ciências Sociais e Humanas de Lisboa, que puseram a descoberto "dois blocos de granito muito bem aparelhados".

"Este ano, decidimos alargar [as prospeções] nessa zona, para perceber se tinha alinhamento, ou se era uma esquina ou algo assim. Foi interessante, porque apanhámos a esquina de um edifício monumental, que poderá ser da desaparecida igreja de Santa Maria, que estaria ali naquele local", contou o responsável pelas escavações realizadas entre 19 e 31 de agosto.