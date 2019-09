Actualidade

O concurso público internacional lançado em março para reabilitar 17 quilómetros da Linha Ferroviária do Norte entre Espinho, no distrito de Aveiro, e Vila Nova de Gaia, no do Porto, ficou deserto, revelou hoje a Infraestruturas de Portugal.

O custo da obra estava estimado em 49 milhões de euros e integrava um projeto mais alargado de 160 milhões para requalificação da ferrovia entre Gaia e o concelho de Ovar, logo a sul do de Espinho também no distrito de Aveiro.

A expectativa era que a empreitada entre Espinho e Gaia pudesse arrancar no segundo semestre de 2019 e ser depois executada num prazo de 660 dias, mas o procedimento para escolha do construtor volta agora à fase inicial porque nenhum dos candidatos apresentou projetos dentro do valor base de adjudicação.