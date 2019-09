Actualidade

A Comissão Nacional de Trabalhadores (CNT) do Novo Banco estranha que a instituição tenha pedido autorização para rescindir por mútuo acordo com mais 310 trabalhadores, número que supera os "objetivos impostos" por Bruxelas, e nega qualquer envolvimento neste processo.

Num comunicado hoje divulgado, a CNT lembra que o plano de reestruturação negociado entre o Estado e a Direção-Geral da Concorrência europeia aponta para que o Novo Banco (NB) tenha de reduzir o número de trabalhadores para 4.909 até 2021 e que lhe faltam 84 trabalhadores para cumprir este objetivo, não compreendendo, por isso, a razão para o Novo Banco ter pedido autorização para abranger 310 pessoas.

A reação desta Comissão de Trabalhadores surge depois de, na sua edição de sábado, o Expresso ter noticiado que o Novo Banco solicitou e obteve autorização do Ministério do Trabalho para alargar a 310 trabalhadores o limite previsto para as cessações por mútuo acordo entre 08 de agosto de 2019 e 31 de dezembro de 2021.