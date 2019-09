Actualidade

A Distrital do PSD/Porto disse hoje estar solidária com o presidente da Câmara da Maia, considerando "absurda e injusta", a decisão do Tribunal Central e Administrativo do Norte (TCAN), que confirmou a perda de mandato do autarca.

"A Distrital do Porto do PSD está solidária com o presidente da Câmara da Maia, porque entende que o processo é absurdo e injusto. O Sr. Presidente da câmara não fez nada que prejudicasse a câmara, o município, ou os cidadãos e, portanto, nesse sentido estamos certos de que o processo ainda será revertido", afirmou o presidente da Distrital, Alberto Machado, em declarações à Lusa.

O social-democrata acredita que o recurso interposto por Silva Tiago irá acabar por lhe dar razão, corrigindo uma decisão "injusta" que condena à perda de mandato alguém que, no seu entender, "não merece" e que "está inocente", apenas "por uma questão meramente formal" e que "nada tem a ver com a substância de qualquer ilicitude".