Actualidade

O filme "Vitalina Varela", de Pedro Costa, vai ter distribuição comercial no Reino Unido e Irlanda, no início do próximo ano, anunciou hoje a empresa Second Run.

"Vitalina Varela" venceu em agosto o Leopardo de Ouro no Festival de Cinema de Locarno, onde arrecadou ainda o principal prémio de melhor interpretação feminina (Leopardo de Prata) e o Prémio Boccalino d'Oro para melhor atriz, atribuído à protagonista.

O filme conta a história de uma mulher cabo-verdiana, Vitalina Varela, que viveu grande parte da vida à espera de ir ter com o marido, Joaquim, emigrado em Portugal. Sabendo que ele morreu, Vitalina chegou a Lisboa três dias após o funeral do marido.