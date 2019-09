Montijo

As Câmaras do Barreiro e Montijo já deram parecer favorável ao Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do novo aeroporto do Montijo, considerando que o projeto tem uma "capacidade única" para dinamizar a Margem Sul, foi hoje anunciado.

"O aeroporto tem uma capacidade única e acho que essa é a responsabilidade do Governo e do próximo Governo que for eleito, de ser um grande dinamizador de toda a Margem Sul, disse à Lusa o presidente da Câmara do Barreiro, Frederico Rosa (PS).

Segundo o autarca, o parecer positivo ao estudo foi aprovado na última sessão de câmara, na passada segunda-feira, onde o município reafirmou o apoio à construção do aeroporto na Base Aérea n.º 6, que se situa entre o Montijo e Alcochete, no distrito de Setúbal.