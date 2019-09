Actualidade

O Paris Saint-Germain oficializou hoje a contratação do guarda-redes costa-riquenho Keylor Navas por quatro épocas, proveniente do Real Madrid, e emprestou o seu guarda-redes Alphonse Areóla aos 'merengues' por um ano sem opção de compra.

"Estou realmente entusiasmado por assinar pelo Paris Saint-Germain. Depois da minha experiência em Espanha, venho para França com elevadas expectativas. O PSG é um clube muito prestigiado na América Latina e eu estou aqui, com toda a minha expriência e profissionalismo, para ajudar a conquistar novos títulos", disse Keylor Navas, em declarações ao 'site' do clube parisiense após a assinatura do contrato.

A aquisição de Navas, de 32 anos, significa uma mudança de paradigma nas opções para a baliza do Paris Saint-Germain (PSG) por parte dos seus responsáveis, que pretendem agora um guarda-redes de envergadura e créditos firmados desde que o clube foi comprado pelos catarís em 2011.