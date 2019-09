Moçambique/Dívidas Ocultas

O Governo de Moçambique exige que os bancos Credit Suisse e VTB, que organizaram empréstimos a duas empresas públicas, não recebam o valor dos empréstimos e paguem uma indemnização pela crise que ajudaram a criar.

"Moçambique está a exigir indemnização e/ou contribuição por qualquer responsabilidade que possa ter para com os detentores dos títulos de dívida soberana e o custo total do serviço da dívida e os custos associados relacionados com os novos títulos que vão ser emitidos no âmbito do processo de reestruturação, em conjunto com as perdas macroeconómicas que resultam das irregularidades dos arguidos", diz o executivo.

O anúncio consta do documento legal que foi enviado no final de agosto aos credores dos títulos de dívida pública, intitulado 'Memorando de Solicitação de Consenso', e a que a Lusa teve acesso, no qual se divulga pela primeira vez que a ação que deu entrada nos tribunais de Londres inclui um pedido de indemnização relativamente aos efeitos dos empréstimos na evolução da economia do país.