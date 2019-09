Actualidade

A nova ponte pedonal do Museu Nacional dos Coches, em Belém, Lisboa, será aberta hoje à noite à circulação, com o desmantelamento da antiga passagem a decorrer durante a madrugada, anunciou hoje a Direção-Geral do Património Cultural (DGPC).

A estrutura, que "assegura a travessia em Belém entre o edifício do novo Museu Nacional dos Coches e a zona ribeirinha", sobre a avenida da Índia, a linha férrea e a avenida Brasília, conta com rampas nos acessos em terra e rio, e é "acessível a pessoas com mobilidade condicionada", lê-se no comunicado divulgado ao final da tarde de hoje.

"Na madrugada de 02 para 03 de setembro, vai ser efetuado o desmantelamento da antiga passagem superior existente, propriedade da Câmara de Lisboa", pode ler-se no comunicado.