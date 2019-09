US Open

A tenista japonesa Naomi Osaka, detentora do título, foi hoje eliminada nos oitavos de final do US Open, quarto 'Grand slam' da temporada, pela suíça Belinda Bencic, perdendo ainda a liderança mundial.

Osaka, que na próxima segunda-feira cederá a sua liderança da hierarquia à australiana Ashleigh BArty, também ela afastada nos 'oitavos', perdeu pelos parciais de 7-5 e 6-4.

Bencic, atual 12.ª do mundo, vai defrontar nos quartos de final a croata Dona Vekic (23.ª).