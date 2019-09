Incêndios

O incêndio em Vale Meão, freguesia da Sabacheira, Tomar, continua com uma frente ativa, mas começa a ceder aos meios no terreno, estando a ser combatido por 419 operacionais, 115 viaturas e seis meios aéreos, informou fonte dos bombeiros.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém, há ainda meios a chegar ao terreno e o combate ao incêndio, que deflagrou às 15:36, "está a correr favoravelmente, apesar do aumento do vento".

A fonte afirmou que as pessoas que se encontravam na praia fluvial do Agroal, no concelho de Ourém (igualmente no distrito de Santarém), saíram de forma ordeira do local, seguindo as recomendações da proteção civil, que decidiu evacuar o local "só por precaução".