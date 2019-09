Actualidade

A equipa de ciclismo Ineos anunciou hoje a contratação do equatoriano Richard Carapaz, vencedor do último Giro e em fim de contrato com a Movistar, passando assim a contar com quatro potenciais chefes de fila na sua formação.

Carapaz assina por três épocas, a partir de 2020, pela formação britânica, orientada por Dave Brailsford.

Com o equatoriano de 26 anos, a Ineos passará a ter quatro vencedores de grandes voltas, pois já conta com os britânicos Christopher Froome (quatro Tours, um Giro e duas Vueltas) e Geraint Thomas (um Tour) e o colombiano Egan Bernal (um Tour).