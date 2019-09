Actualidade

O futebolista maliano Diaby vai atuar nos turcos do Besiktas até final da temporada, um ano depois de ter chegado ao Sporting, anunciaram hoje os dois clubes.

Segundo o curto comunicado publicado pelos 'leões' no site oficial, o Besiktas, clube que conta com o português Pedro Rebocho, fica com a opção de compra do passe de Diaby no final da época 2019/2020, fixada em cinco milhões de euros.

Aos 28 anos, o internacional pelo Mali, que chegou ao Sporting na temporada 2018/2019 vindo do Club Brugge, da Bélgica, foi muitas vezes opção para o técnico holandês Marcel Keizer, tendo utilizado o avançado por 47 vezes, três delas já esta época.