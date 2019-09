Actualidade

O Benfica anunciou hoje a contratação do defesa-central brasileiro Morato ao São Paulo, jogador que vai ser integrado na equipa B e que rubricou um contrato até 2024.

"No Brasil sempre ouvimos falar dos grandes clubes da Europa, no Benfica então, estar aqui é uma honra para mim e vestir esta camisola é indescritível. Conheço a história do Luisão, do Ricardo [Gomes], do David Luiz também. É evoluir, crescer com o tempo e um dia conseguir tornar-me naquilo que eles se tornaram no clube", afirmou o esquerdino, de 18 anos, ao sítio oficial do emblema na internet.

Na nota emitida pelas 'águias', o reforço vindo do São Paulo é descrito como um "defesa-central que impõe forte presença no setor recuado" e "tecnicamente evoluído", sendo mais uma opção para a equipa secundária, atual nona classificada da II Liga.