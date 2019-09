Actualidade

A Polícia Judiciária (PJ) da Guiné-Bissau apreendeu hoje mais 1.605 quilogramas de cocaína, elevando para 1.869 quilogramas a totalidade daquele produto confiscado na operação "Navarra".

"Esta é a maior apreensão de sempre de cocaína na História da Guiné-Bissau", disse o diretor nacional adjunto da Polícia Judiciária guineense, Domingos Correia.

A PJ tinha anunciado na tarde de hoje a apreensão de 264 quilogramas de cocaína no âmbito da operação "Navarra", que decorreu no norte do país, em Cachungo e Caio, e que levou também à detenção de três colombianos, quatro guineenses e um maliano.