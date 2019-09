Actualidade

O Sporting anunciou hoje a contratação do futebolista Yannick Bolasie, que pertence aos ingleses do Everton e que chega aos 'leões' por empréstimo até ao final da presente temporada.

"A Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD informa que chegou a acordo com o Everton FC para a cedência temporária do jogador Yannick Bolasie até final da presente época desportiva. A Sporting CP - Futebol, SAD dá as boas-vindas a Yannick Bolasie", refere o Sporting em comunicado, divulgado pouco minutos depois do encerramento do mercado.

O internacional da República Democrática do Congo, de 30 anos, esteve na época passada emprestado pelo Everton aos ingleses do Aston Villa e aos belgas do Anderlecht, tendo alinhado em 38 jogos nos dois clubes, apontando oito golos.