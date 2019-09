Actualidade

O Sporting anunciou hoje que chegou a acordo com os futebolistas Jefferson e Wallyson para a "revogação do contrato de trabalho desportivo", com os dois jogadores a ficarem livres para decidir o seu futuro.

Em comunicados divulgados no seu sítio oficial, o Sporting anunciou o acordo com os dois jogadores brasileiros, desejando as "maiores felicidades pessoais e profissionais" a Jefferson e Wallyson.

Jefferson, lateral-esquerdo de 31 anos, chegou ao Sporting na temporada 2013/2014, proveniente do Estoril Praia, e depois de nas primeiras épocas ter assumido a titularidade, acabou por ser emprestado em 2017/2018 ao Sporting de Braga.