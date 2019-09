Actualidade

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior do Brasil (CAPES) anunciou na segunda-feira o corte de 5.613 bolsas de mestrado e doutoramento, acrescentando que não serão aceites novos investigadores este ano.

Trata-se do terceiro anúncio de corte de bolsas universitárias em 2019, decretado pelo Governo do Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro.

Nos oito meses de 2019, o executivo extinguiu 11.811 bolsas de pesquisa financiadas pela CAPES - fundação vinculada ao Ministério da Educação do Brasil -, o equivalente a 12% das 92.253 bolsas de mestrado e doutoramento disponibilizadas no início do ano.