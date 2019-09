Actualidade

Pelo menos oito pessoas morreram e 26 estão desaparecidas na sequência de um incêndio, que levou ao náufrago de uma embarcação de recreio ao largo da costa da Califórnia, indicaram as autoridades norte-americanas em novo balanço.

O anterior balanço apontava para quatro mortos e 29 feridos.

A maioria da tripulação do navio Conception, estava a dormir no convés quando o incêndio deflagrou na segunda-feira, de acordo com a Guarda Costeira de Los Angeles.