Amazónia

A procuradora-geral da República brasileira (PGR), Raquel Dodge, afirmou na segunda-feira que o crime organizado é responsável pelo desflorestação da Floresta Amazónia, acrescentando que é preciso enfrentar a questão como um "fenómeno transnacional".

Segundo informações apuradas pelo Ministério Público Federal do Brasil (MPF), há indícios de associação entre os grupos que abatem árvores e os compradores de madeira no estrangeiro, para onde segue grande parte do produto extraído ilegalmente no território brasileiro.

"As informações que temos é de uma associação estreita entre quem desmata e quem compra madeira. Entre quem desmata, e põe fogo na mata, e quem usa essa madeira no exterior. [A madeira] não é usada só no território brasileiro. Aliás, é poucas vezes usada no território nacional", disse Dodge, em Brasília, citada no 'site' do MPF.