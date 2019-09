Eleições

A líder do CDS-PP quer ajudar "a construir uma maioria de centro direita" com o PSD, "combater" a abstenção e o voto útil, e confessa-se "vacinada" contra as sondagens que dão fracos resultados ao partido.

Em entrevista à Lusa, a cinco semanas das eleições legislativas de 06 de outubro, Assunção Cristas relativizou a ideia de uma crise à direita, face às sondagens, mostrando o trabalho que fez e está a fazer no partido, e afirma-se confiante nos resultados da campanha e das eleições legislativas.

"Nós sabemos como é que uma campanha começa, não sabemos como é que ela termina", afirmou a presidente dos centristas, que promete divulgar, até ao início de outubro, as propostas do seu partido para que os portugueses possam escolher, em comparação com as dos outros partidos.