Fake News

A especialista finlandesa Kirsti Narinen, do Centro Europeu de Excelência para Combate às Ameaças Híbridas, defendeu hoje que fenómenos como os ciberataques e as notícias falsas "vão aumentar e vieram para ficar", argumentando ser "preciso levá-los a sério".

Kirsti Narinen é diretora para as Relações Internacionais do Centro Europeu de Excelência para Combate às Ameaças Híbridas, ao qual Portugal se candidatou na passada sexta-feira para aprender como se defender perante ataques cibernéticos ou campanhas de desinformação, devendo tornar-se membro após ser aceite numa reunião da estrutura a ter lugar em outubro.

Em entrevista à agência Lusa na capital finlandesa, em Helsínquia, onde está sediado o centro, a especialista afirmou que "este tipo de ameaças híbridas vão aumentar e vieram para ficar", já que têm como motor "a revolução tecnológica, as mudanças no panorama dos 'media' e as linhas divisórias das sociedades".