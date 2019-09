Actualidade

A escritora canadiana Margaret Atwood e o indo-britânico Salman Rushdie, antigos vencedores, estão entre os seis finalistas do prémio Booker de ficção, hoje anunciados, com quatro mulheres e dois homens na lista.

Atwood, que venceu em 2000 com "O assassino cego" (editado em 2009 pela Bertrand em Portugal), e Rushdie, recipiente do galardão em 1981 com "Os filhos da meia-noite" (editado pela Círculo de Leitores em 1989 e republicado pela Dom Quixote, com várias edições, desde então), lideram a lista, a que se juntam as britânicas Lucy Ellmann, Bernardine Evaristo e Elif Shafak, de ascendência turca, além do nigeriano Chigozie Obioma.

Margaret Atwood é finalista do Booker com a sequela de "A história de uma serva", intitulada "The Testaments", livro-sensação do outono, que a Bertrand disse à Lusa, há algumas semanas, não saber ainda se vai ou não editar.