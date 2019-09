Actualidade

O grupo Bertrand anunciou hoje o lançamento de mais de 80 novos livros até ao final do ano, com destaque para uma obra conjunta de Mia Couto e José Eduardo Agualusa e para aforismos de José Tolentino Mendonça.

"O Terrorista Elegante" junta Agualusa e Couto em três novelas curtas "cheias de humor e 'suspense'", e será lançado em setembro, pela Quetzal Editores, segundo o comunicado de apresentação do grupo Bertrand.

Pela mesma chancela sairá, em outubro, "Uma Beleza que nos Pertence (Aforismos)", de José Tolentino Mendonça, recentemente nomeado cardeal pelo Papa Francisco, assim como "O Rapazinho", para assinalar o centenário do nascimento do poeta norte-americano Lawrence Ferlinghetti, um dos grandes nomes da 'beat generation', além do segundo tomo do IV Volume da Bíblia, na tradução de Frederico Lourenço, anunciado para novembro, que inclui "Os Livros Sapienciais" do Antigo Testamento: Salmos, os Salmos de Salomão, Odes e Provérbios.