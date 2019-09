Actualidade

A região hidrográfica do Tejo Oeste vai contar a partir de quarta-feira com cinco novos vigilantes da natureza, que vão fiscalizar e monitorizar os recursos naturais, anunciou hoje a Associação Portuguesa do Ambiente (APA).

Em comunicado, a APA sublinha que a "contratação destes profissionais constitui mais um passo importante na implementação do Plano de Ação Tejo Limpo, que tem como principal objetivo restabelecer a qualidade de água no Tejo".

Os profissionais vão desempenhar funções de vigilância, fiscalização e monitorização relativas ao ambiente e aos recursos naturais, em especial no domínio hídrico, desenvolvendo ações de formação e de sensibilização dos utilizadores do rio Tejo.