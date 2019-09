Actualidade

O Governo chinês considerou hoje que o chefe do Executivo eleito de Macau, Ho Iat Seng, encaixa na sua ideia de um bom líder, destacando o "patriotismo" e "capacidade".

O porta-voz do Gabinete para os Assuntos de Hong Kong e Macau do Conselho de Estado chinês, Yang Guang, considerou Ho Iat Seng um líder de "confiança, capaz e patriótico", à imagem do que Pequim espera de um líder.

Yang lembrou ainda que Ho Iat Seng tem o apoio e reconhecimento da sociedade de Macau.