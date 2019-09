Actualidade

A ministra da Justiça da Guiné-Bissau, Rute Monteiro, elogiou hoje o trabalho da Polícia Judiciária guineense e considerou a apreensão de quase duas toneladas de cocaína como um "golpe para os traficantes".

"O Governo congratula-se com este resultado de apreensão. Faz parte do programa de Governo a luta contra a criminalidade e é com certeza uma grande satisfação verificar que a Polícia Judiciária levou a cabo as investigações e a apreensão desta quantidade de droga. Estamos a falar de quase duas toneladas. Isso é realmente um golpe para os traficantes", afirmou a ministra, durante uma visita às instalações da PJ, em Bissau.

Segundo a ministra da Justiça, o trabalho da PJ, de prevenção, repressão e combate à criminalidade, está concluído.