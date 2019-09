CORREÇÃO

(NOVA VERSÃO PARA CORRIGIR O CARGO DE UM DOS ACUSADOS, TRATA-SE DE UM FUNCIONÁRIO DO GABINETE MINISTERIAL E NÃO DE UM GENERAL)

A Procuradoria-Geral da República de Angola deduziu acusação contra o antigo ministro da Comunicação Social Manuel Rabelais e um seu funcionário, Hilário Santos, pelos crimes de peculato, violação das normas orçamentais, recebimento indevido de vantagens e branqueamento de capitais.

No despacho de acusação a que a Lusa teve acesso, recebido na Secretaria Judicial da Câmara Criminal do Tribunal Supremo em Luanda em 28 de agosto, Manuel Rabelais admite ter realizado transferências para empresas e aquisição de divisas, mas alega que o fez no interesse do Estado angolano e sob orientação do ex-Presidente da República José Eduardo dos Santos.