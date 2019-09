Actualidade

O Sporting comunicou hoje à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) o interesse para cessação de contrato com o treinador holandês de futebol Marcel Keizer, que hoje deixou o clube 'leonino'.

Em comunicado enviado à CMVM, a SAD 'verde e branca' deu conta, no âmbito da obrigação de informar o mercado, que, "na presente data, existiu uma manifestação de interesse para cessação do contrato de trabalho do treinador Marcel Keizer".

Esta oficialização ocorre depois de uma fonte próxima do processo ter confirmado à Lusa a rescisão por mútuo acordo do contrato de Keizer, que era válido até 30 de junho de 2021, menos de um ano após ter assumido funções.