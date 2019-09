Incêndios

A aplicação informática para autorização de queimas e queimadas registou mais de 300 mil pedidos durante os primeiros sete meses deste ano, dos quais 96% foram autorizados, revelou hoje o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).

Em funcionamento desde janeiro, a aplicação do ICNF contabiliza, até julho, um total de 302.111 pedidos para queimas e queimadas, verificando-se que, ao longo destes sete meses, o maior número de solicitações foi em março, com 116.777 pedidos, o que coincide com o prazo de até 15 de março para os proprietários assegurarem a limpeza de terrenos.

Durante este período, os municípios que registaram mais pedidos foram Oliveira do Hospital (6.320), Ourém (6.255), Fafe (6.144), Portalegre (5.997), Alijó (5.541), Celorico de Basto (5.227), Viseu (4.212), Castelo Branco (4.182) e Ansião (4.032), avançou o ICNF, em resposta à agência Lusa.