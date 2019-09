Actualidade

A sequela do livro "A história de uma serva", da escritora canadiana Margaret Atwood, com o título inglês de "The Testaments", vai ser publicada em Portugal pela Bertrand em 2020, confirmou hoje à Lusa fonte da editora.

A confirmação é feita no dia em que o livro, a ser lançado no mercado internacional em 10 de setembro e do qual pouco se conhece, foi anunciado como um de seis finalistas do prémio literário Booker.

Em agosto, a Bertrand estava ainda sem previsão de publicação do livro em Portugal, salientando que o manuscrito ainda não tinha sido divulgado e que tais obras são "de tradução complexa".