Actualidade

O presidente do Sporting, Frederico Varandas, assinalou que "hoje se fecha um ciclo", com a saída do treinador holandês Marcel Keizer do comando da equipa de futebol e a quem deixou agradecimentos pelo trabalho feito.

"Nós entendemos que hoje se fecha um ciclo. Marcel Keizer entrou no Sporting em novembro de 2018, nós lembramos muito bem como estava o clube naquele momento, lembramos que quase nenhum treinador queria vir para o clube e Marcel Keizer teve a coragem de o fazer", disse Frederico Varandas.

O presidente dos 'leões' fez apenas uma curta declaração, sem direito a perguntas, remetendo mais explicações para uma entrevista que dará na quarta-feira ao canal do Sporting, mas deixou elogios ao holandês, treinador com o qual o clube rescindiu hoje, por mútuo acordo.