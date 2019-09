Actualidade

O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, prometeu hoje vetar quase 20 artigos de um projeto de lei aprovado no Congresso do país sobre abuso de autoridade que visa punir funcionários públicos que cometam excessos.

"Deve chegar a quase 20 vetos, mas tem artigo que tem que ser mantido porque é bom. Não serão só nove", disse Bolsonaro, questionado sobre o assunto por jornalistas quando deixava o Palácio da Alvorada, em Brasília.

O Presidente brasileiro admitiu a possibilidade de divulgar hoje os vetos. O prazo termina na quinta-feira.