Uma exposição de arte portuguesa com 40 obras, algumas delas sobre temas sociais e políticos, vai estar acessível ao público a partir de quinta-feira, para "introduzir o vírus da contemporaneidade" no Palácio de São Bento, em Lisboa.

Trata-se da terceira edição da "Arte em São Bento", uma iniciativa do primeiro-ministro, António Costa, que desde 2017 abre a sua residência oficial aos domingos, para que o público tenha acesso a coleções de arte contemporânea.

Depois da Coleção de Serralves e da Coleção António Cachola/Museu de Arte Contemporânea de Elvas, este ano será a coleção privada de Norlinda e José Lima, uma das maiores do país, com sede no Centro de Arte Oliva, em São João da Madeira, "muito pouco conhecida do público", disse a curadora da mostra, Isabel Carlos, durante uma visita guiada aos jornalistas.