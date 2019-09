Actualidade

O partido Juntos Pelo Povo, responsável pela ação em tribunal que levou à condenação de perda de mandato do presidente da Câmara da Maia e de um vereador, acusou os autarcas de quererem o poder "por qualquer preço".

Esta acusação surgiu depois de a câmara ter anunciado que o presidente Silva Tiago e o vereador Mário Neves vão recorrer da decisão por eles considerada "absolutamente injusta e desproporcionada".

"O JPP, Juntos pelo Povo, entende que o anúncio feito pelos requeridos, de recurso da sentença, agora reconfirmada, apenas demonstra um total apego, por qualquer preço, ao poder, esquecendo-se da necessária liderança do município e do obrigatório respeito pelos funcionários da autarquia", escreve a comissão política e coordenadora do JPP/Maia em comunicado.