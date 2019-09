US Open

O tenista português João Sousa, em equipa com o argentino Leonardo Mayer, foi hoje eliminado nos quartos de final da variante de pares do US Open, quarto 'Grand Slam' da temporada.

A dupla luso-argentina, que chegou às meias-finais do Open da Austrália deste ano, perdeu com os alemães Kevin Krawietz e Andreas Mies, 12.ºs favoritos, por 7-6 (7-4) e 6-4, em encontro que durou uma hora e 28 minutos.

