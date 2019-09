Actualidade

As Galerias Municipais de Lisboa vão inaugurar 17 novas exposições durante a temporada 2019/2020, até setembro do próximo ano, pondo em destaque temas como a ecologia, o colonialismo e o feminismo, anunciou hoje o município.

Uma exposição dedicada a Alberto Carneiro, a mostra "Hoje, Nada", de Daniel Blaufuks, e "Estás Vendo Coisas", da dupla Bárbara Wagner e Benjamin de Burca, são três das mostras previstas para os cinco espaços de exposição de arte contemporânea da capital portuguesa, sem coleção própria: Galeria Quadrum, Pavilhão Branco, Galeria da Boavista, Torreão Nascente da Cordoaria e Galeria da Avenida da Índia.

No domingo, realiza-se a primeira inauguração, a de "A Oficina de Pintura Encarregar-se-á das Partes Pintadas do Cenário", que vai ficar patente até 24 de novembro, na Galeria Quadrum, em Alvalade, reunindo objetos e outros materiais decorrentes do trabalho de artistas plásticos com companhias de teatro no São Luiz Teatro Municipal.