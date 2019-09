Actualidade

O secretário-geral da Renamo, principal partido da oposição, André Majibire, disse hoje à Lusa que o processo de desativação das bases do braço armado da organização ainda decorre, classifcando a operação de complexa e sensível.

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, afirmou no mês passado que as bases do braço armado da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo) seriam desativadas até ao dia 21 de agosto, no âmbito dos acordos para uma paz definitiva no país.

"Está acordado que todas as bases da Renamo, localizadas em diversas regiões de Moçambique, devem ser desativadas até ao dia 21 deste mês [de agosto]", anunciou Filipe Nyusi, num comício popular na cidade da Beira, depois de assinar o acordo de cessação das hostilidades militares, na região de Chitengo no Parque Nacional da Gorongosa, no dia 01 de agosto.