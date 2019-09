Actualidade

A Câmara de Évora, de maioria CDU, vai aumentar, no início do próximo ano, as tarifas da água e do saneamento em 10%, em termos globais e médios, uma medida que é contestada pelo PSD.

Segundo revelou hoje à agência Lusa o presidente do município, Carlos Pinto de Sá (CDU), as tarifas da água e do saneamento no concelho de Évora vão aumentar "10% em termos globais e médios" no início de 2020.

O aumento "decorre do compromisso que o município teve que assumir relativamente, primeiro, ao Programa de Apoio à Economia Local (PAEL), e, agora, ao Plano de Saneamento Financeiro", sublinhou o autarca alentejano.