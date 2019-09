Actualidade

Os militantes do Movimento 5 Estrelas (M5S) votaram hoje 'online' maioritariamente (79%) a favor da integração do seu movimento num Governo italiano de coligação com o Partido Democrático (PD) liderado pelo primeiro-ministro indigitado, Giuseppe Conte, anunciou o seu líder.

O líder do M5S, Luigi Di Maio, disse hoje que ao longo do dia votaram na plataforma 'online' do partido cerca de 79 mil dos 117 mil militantes inscritos no M5S, tendo 79% respondido favoravelmente à participação do movimento no futuro Governo de coligação liderado por Conte.

Di Maio tinha assegurado que não existiria coligação sem o consentimento maioritário dos militantes, apresentando-lhes os 20 pontos que Conte apresentou, depois de reuniões prévias com ambos os partidos da aliança, para que eles pudessem decidir em consciência.