Actualidade

A maioria dos portugueses está disponível para colaborar no aproveitamento de biorresíduos e um em cada quatro já utiliza restos de comida para a compostagem ou alimentação dos animais, revela um estudo hoje divulgado.

Segundo o II Grande Inquérito de Sustentabilidade em Portugal, apenas um em cada 10 revelou desinteresse em colaborar na recolha seletiva de biorresíduos ou no seu tratamento ao nível local (compostagem doméstica ou comunitária).

De acordo com este estudo, elaborado por investigadores do Instituto de Ciências Sociais (ICS) da Universidade de Lisboa, a solução para o aproveitamento dos biorresíduos varia e são mais os que se mostram disponíveis para uma recolha centralizada (43%). Os restantes dividem-se entre quem está disposto a aproveitá-los (compostagem doméstica ou comunitária - 23%), opção que surge mais no meio rural e em quem já converte os seus resíduos orgânicos (23%).