Actualidade

O Produto Interno Bruto (PIB) da Austrália cresceu 1,4% no último ano fiscal, representando, o mais fraco crescimento económico da última década, segundo dados oficiais hoje publicados.

De acordo com o Instituto de Estatísticas da Austrália, no segundo trimestre deste ano o PIB cresceu 0,5% em relação ao período homólogo do ano anterior.

O crescimento económico anual da Austrália é o mais baixo desde setembro de 2009, após a crise financeira internacional.