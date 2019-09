Actualidade

O Centro Cultural de S. Lourenço, em Almancil, no concelho de Loulé, voltou a abrir as portas a exposições e com vontade de fazer jus ao nome, abrindo-se à comunidade, afirmaram à Lusa os mentores do projeto.

"Mais do que uma galeria, é um centro cultural", confidencia Tessa Schack, revelando a intenção com que, juntamente com Paula e Mário Sequeira e mais dois sócios, decidiram dar uma nova vida ao espaço encerrado há sete anos.

Desde 1981 que o Centro Cultural de S. Lourenço se tornou numa referência cultural no Algarve, acolhendo regularmente exposições dos maiores nomes das artes plásticas portuguesas e internacionais - como José de Guimarães, João Cutileiro, Antoni Tàpies ou o Prémio Nobel da Literatura Günter Grass - mas a morte do seu fundador, Volker Huber, em 2004, levou ao declínio do projeto que acabou por fechar portas em 2012.