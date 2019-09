Actualidade

O Coliseu do Porto acolhe, até dezembro, cerca de 30 espetáculos, com destaque para a ópera "La forza del destino", de Giuseppe Verdi, e o espetáculo "Circum-navegações", inspirado pela viagem iniciada por Fernão de Magalhães, há 500 anos.

No dia 28 de setembro, é proposta "uma viagem musical em celebração dos 500 anos da primeira volta ao mundo", com a Orquestra Metropolitana de Lisboa a encaminhar-se para o continente americano.

Começa pelo "Concerto de Aranjuez", a mais popular das obras do espanhol Joaquín Rodrigo, com o solista João Diogo Leitão, vencedor do Prémio Jovens Músicos, antes de "Palillos y panderetas", do mesmo autor.