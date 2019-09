Actualidade

O futebolista Daniel Podence, um dos jogadores que rescindiu unilateralmente com o Sporting no ano passado, mostrou-se hoje "aliviado" por o clube de Alvalade ter chegado a acordo com o Olympiacos, no que foi um "processo desgastante".

"Foi o culminar de um processo desgastante. Fiquei muito contente com o acordo entre os dois clubes e por o Sporting ter ganhado algum bom dinheiro por mim. Fico feliz e aliviado por tudo ter acabado bem", afirmou Podence, em conferência de imprensa, na Cidade de Futebol, em Oeiras, onde está ao serviço da seleção portuguesa.

Na segunda-feira, Sporting e o Olympiacos chegaram a acordo para a transferência do extremo de 23 anos para a equipa grega, que se comprometeu a pagar sete milhões de euros.